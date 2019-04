Depuis quelques matchs, Radamel Falcao (33 ans) éprouve quelques difficultés à débloquer son compteur buts. Son dernier but remonte en effet au 9 mars dernier face aux Girondins de Bordeaux (1-1). Sous contrat jusqu’en 2020 avec l’AS Monaco, El Tigre ne sait pas si il poursuivra l’aventure en Principauté la saison prochaine. Présent en conférence de presse, l’attaquant colombien n’a pas franchement levé les doutes sur son avenir.

« Je ne sais pas. J’ai encore un an de contrat, tous les ans on me pose la question. Je ne sais pas, je suis très concentré sur la fin de saison. L’ambition que j’ai, c’est de jouer au plus haut niveau, je me sens bien pour jouer ici ou dans un autre pays en Europe. Pour l’instant je me concentre sur Monaco. Pour moi c’est important d’avoir la possibilité d’être dans un projet avec de l’ambition. Si je suis ici l’année prochaine j’espère qu’on pourra avoir un effectif compétitif pour réaliser de grandes choses, » a confié le buteur monégasque.