Ce samedi, l’AS Monaco (12e, 29 points) a perdu une occasion de se rapprocher des trois premières places de la Ligue 1 et s’est fait surprendre par Strasbourg (7e, 30 points), à domicile (1-3). Si Stevan Jovetic a sauvé l’honneur des Monégasques à Louis II, Ludovic Ajorque (40e), Adrien Thomasson (66e) et Stefan Mitrovic ont été les bourreaux des hommes de Robert Moreno (42 ans). Le technicien ibérique a d’ailleurs pris l’entière responsabilité de la défaite de son équipe à l’issue de la rencontre.

« On a bien commencé le match. Mais après le premier but, ça a été un désastre.C’est difficile d’attaquer une équipe qui nous attend. Il n’y avait pas un bon feeling avec le ballon, sur la circulation, pour attaquer les espaces. Il a manqué de la qualité dans les passes, une bonne préparation de match, ma qualité dans mes choix. (...) Ce qui se passe sur le terrain est ma responsabilité. Je dois mieux expliquer aux joueurs. Aujourd’hui, on n’est pas les pires du monde. C’est mon équipe. Qu’il y ait défaite ou victoire. Je pense que mes joueurs sont les meilleurs. On doit travailler plus. (...) Ce n’est pas la question d’un seul joueur ou d’une seule ligne. Cesc Fabregas ? À Paris, quand il fait des passes décisives, on ne me pose pas la question », a déclaré Robert Moreno en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par RMC Sport. Le club de la Principauté doit vite relever la tête : l’AS Monaco disputera son huitième de finale de la Coupe de France mardi, à Louis II, face à Saint-Étienne.