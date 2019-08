La première journée de Ligue 1 a repris ses droits hier soir avec la victoire de l’Olympique Lyonnais sur l’AS Monaco (3-0). Un match déjà marqué par les décisions arbitrales, comme l’expulsion à la demi-heure de jeu de Cesc Fàbregas. Une décision qui n’a pas été du goût de Rony Lopes, repensant déjà à la saison dernière lorsque le club monégasque a terminé à la dix-septième place du championnat.

« C’est une défaite très lourde. On prend un but rapide, ensuite il y a le carton rouge... Avant cela, on avait bien contrôlé le match. Mais ensuite, ça a été très compliqué. Ça a complètement changé le match. On sait tous ce qu’il s’est passé la saison dernière et on ne veut pas revivre la même chose. Ça va changer. C’est compliqué de faire une analyse après ce genre de match. Franchement, je ne veux pas parler de l’arbitrage... Pour moi, il n’y a pas rouge. Mais c’est sa décision, on n’y peut rien, on doit la respecter. Cesc (Fabregas) était déçu. Il n’a pas fait exprès, on le sait », a raconté l’ailier droit en zone mixte, après le match. La première occasion de se rattraper aura lieu le samedi prochain, face à Metz, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.

