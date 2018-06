L’AS Monaco est décidément insatiable. Le club du Rocher, qui s’est fait une spécialité de recruter des jeunes à forts potentiels à travers l’Europe, n’est jamais rassasié. Alors qu’ils devraient bientôt officialiser l’arrivée de Willem Geubbels (16 ans) en provenance de l’Olympique Lyonnais ainsi que celles de Sofiane Diop (18 ans) et Wilson Isidor (17 ans) qui devraient débarquer du Stade Rennais, les Rouge-et-Blanc seraient sur le point de frapper un autre joli coup.

Sport assure ainsi que les pensionnaires du Stade Louis II ont mis le grappin sur Robert Navarro (16 ans), milieu offensif considéré comme l’un des meilleurs éléments de La Masia du FC Barcelone cette saison. Libre au 30 juin, le jeune homme paraphera un bail de 3 ans plus 2 ans en option avec l’écurie de la Principauté et rejoindra ainsi Jordi Mboula, formé lui aussi au sein du club catalan et sous contrat avec l’ASM.