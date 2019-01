Présent en conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de l’AS Monaco Thierry Henry a fait le point sur le dossier Cesc Fabregas (31 ans), en instance de départ à Chelsea où son contrat expire en juin 2019. « Cesc, c’est un joueur qui, de par les règles, peut voyager partout et sonder un peu tout le monde. Vous l’avez vu comme moi samedi, il y a eu une standing ovation pour tout ce qu’il a pu faire en Premier League, il y a eu des larmes. Après, il est libre. Si ça se fait en juillet, ça se fera en juillet », a-t-il indiqué avant de poursuivre.

« Il y a discussions, c’est vrai. On attend, on verra. N’importe quelle équipe au monde, à part Chelsea puisqu’il va visiblement partir, aimerait bien l’avoir. Je parle avec lui tous les trois jours depuis mon départ d’Arsenal, ça n’a pas changé depuis », a expliqué le technicien monégasque, qui a également évoqué la piste François Kamano (22 ans, Bordeaux). « C’est un joueur intéressant oui, il appartient à Bordeaux. J’ai vu énormément de noms circuler par rapport à Monaco. Les gens appellent, proposent des joueurs. On connaît la qualité de Kamano, mais c’est un joueur de Bordeaux », a-t-il conclu. Stand-by donc.