Monaco is the place to be si on aime le mercato en ce froid mois de janvier. En effet, après avoir vécu une sorte de volte-face dans le dossier Pepe, le défenseur international portugais devrait bien s’engager avec le FC Porto, recruté le désormais ex-joueur de Schalke 04 Naldo, la Principauté devrait enregistrer l’arrivée de Cesc Fabregas. L’international espagnol a probablement vécu son dernier match avec Chelsea, qui le pleurait déjà, ce samedi.

En effet, l’ancien d’Arsenal a rencontré ce dimanche soir, avec son agent Darren Dein, Vadim Vasilyev, la tête pensante et dirigeante de l’ASM. Les deux parties se sont mises d’accord sur un contrat de deux ans et demi avec une prime à la signature pouvant dépasser les 10 millions d’euros selon Le Parisien. Il ne reste donc plus qu’à s’entendre avec Chelsea, qui cherche toujours un remplaçant à son partant dans l’entrejeu. L’affaire sera alors réglée.

Bordeaux demande 25 M€ pour Kamano

Mais ce n’est pas tout. Les dirigeants du club Princier cherchent toujours un élément offensif pouvant jouer sur les côtés et rapide. C’est en ce sens qu’ils ont ciblé le Bordelais François Kamano. Selon le journal L’Équipe, les Asémistes seraient passés à l’offensive en proposant une offre de 15 millions d’euros plus trois de bonus à leurs homologues girondins. Une offre qui devrait être balayée d’un revers de la main par ces derniers.

En effet, à l’heure actuelle, les nouveaux dirigeants du FCGB demandent la modique somme de 25 millions d’euros pour l’un de leurs meilleurs joueurs afin d’en récupérer une bonne vingtaine. Cette somme pourrait ainsi venir se greffer à l’enveloppe destinée au recrutement qui est de 10 millions d’euros. Reste simplement à savoir si l’AS Monaco, 19e, mettra encore un peu plus la main à la poche pour François Kamano. Le mercato est encore long...