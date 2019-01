Quelques heures après l’annonce du FC Valence de vouloir se séparer de Michy Batshuayi, la Cadena Ser annonçait que l’AS Monaco était déjà en discussion pour le recruter. Il faut dire que l’agent de l’attaquant international belge, Meissa N’Diaye se trouvait déjà sur le Rocher pour finaliser l’arrivée finalement manquée de William Vainqueur, l’un de ses autres protégés.

Interrogé en conférence de presse au sujet de la venue de l’attaquant de Chelsea, Thierry Henry n’a pas démenti l’information et s’est contenté de dire qu’il s’agissait d’un profil intéressant. « Oui je connais bien Michy, on s’est côtoyé avec la sélection belge. On verra ce qu’il peut se passer mais oui c’est un joueur qui peut être intéressant c’est sur. »