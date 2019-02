Ce soir, l’AS Monaco s’est donné une bouffée d’oxygène en gagnant pour la première fois de la saison à domicile en Ligue 1 contre Toulouse (2-1). Pour le retour de Leonardo Jardim, Golovin ouvrait le score avant que Jullien n’égalise. Finalement, Fabregas donnait l’avantage aux siens, permettant à l’ASM de passer 18e de Ligue 1, doublant Amiens à la différence de buts. Interrogé par beIN Sports, le capitaine monégasque Kamil Glik est revenu sur le match.

« C’était important aujourd’hui. On a lutté de la première à la dernière minute, c’est ce qu’il faut faire. C’est un nouveau départ, le coach dit que maintenant on doit penser au futur. Ce qui s’est passé, on le laisse derrière. Il reste 15 matches et on a besoin de beaucoup de points. Aujourd’hui, le plus important, c’est les 3 points, c’est vraiment important. Les joueurs ont beaucoup de talent. Tout le monde a besoin d’un peu de temps », a ainsi déclaré le défenseur polonais.