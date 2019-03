Avant de revenir au FC Séville, Monchi a été ardemment courtisé un peu partout en Europe. Le directeur sportif a même affirmé lors de sa conférence de presse de présentation ce lundi qu’il avait refusé une offre d’Arsenal, où il aurait retrouvé Unai Emery, mais il a préféré ses premiers amours.

« Je remercie Arsenal pour leur intérêt. C’est le club qui a montré le plus d’intérêt pour moi, mais au final, j’ai évalué toutes les offres que j’avais sur la table et j’ai choisi celle qui m’a le plus convaincu. J’avais d’autres options et des options très importantes, beaucoup plus éclatantes même, mais j’ai choisi Séville parce que son projet sportif m’a convaincu », a expliqué l’ancien directeur sportif de la Roma.