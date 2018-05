À moins d’un mois du Mondial en Russie, le président de la Fédération Française de Football Noël Le Graët a une nouvelle fois conforté Didier Deschamps, sous contrat jusqu’en juin 2020, dans ses fonctions dans les colonnes du Monde. « L’entraîneur doit être sécurisé par rapport aux joueurs. Deschamps est là, il sera là après la Coupe du monde quoi qu’il arrive », a lâché le patron du football français avant de poursuivre.

« On n’a pas mis dans son contrat “si cela se passe mal, vous quittez la maison”. Le seul qui ne doit pas avoir cette pression, c’est le sélectionneur. Une élimination en huitièmes ou en quarts ne changerait rien », a-t-il ajouté, rappelant toutefois que l’objectif restait le dernier carré. « La feuille de route en Russie, c’est les demi-finales. On n’est pas les meilleurs du monde, loin s’en faut. Mais on est revenu dans le coup. On n’est pas très loin des grandes nations », a-t-il lancé. C’est dit !