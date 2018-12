En ce moment, aux Émirats Arabes Unis, la Coupe du Monde des Clubs bat son plein. Mardi (17h30) puis mercredi (17h30), River Plate (vainqueur de la Copa Libertadores) et le Real Madrid (vainqueur de la Ligue des Champions) entreront en lice pour les demi-finales, respectivement contre Al Ain et Kashima Antlers.

Si les Millonarios et les Merengues ont de grandes chances de se rencontrer en finale, le vainqueur toucherait une somme relativement basse. En effet, le journal espagnol AS rapporte que le vainqueur de la compétition, outre la gloire d’être champion, touchera un chèque de 5 M€. À titre de comparaison, chaque victoire en C1 rapporte 2,7 M€, et la victoire finale 19 M€.