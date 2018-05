Deuxième meilleure défense de Ligue 1 cette saison, Montpellier risque de voir certains de ses soldats être sollicités cet été. C’est notamment le cas de Nordi Mukiele. La semaine dernière, un accord entre Leipzig et le MHSC pour le défenseur polyvalent de 20 ans avait été trouvé.

Et ce dossier serait tout proche de connaître son dénouement. D’après L’Equipe, le principal intéressé doit s’envoler pour Leipzig aujourd’hui et passer sa visite médicale dans la foulée. Un contrat de cinq ans l’attend. En échange, le club de la Mosson va récupérer 16 M€, soit l’opération la plus onéreuse de l’histoire du club, pour ce joueur acheté 1,5 M€ à Laval en janvier 2017.