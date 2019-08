La troisième journée de Ligue 1 se poursuit ce mardi avec un choc entre le Montpellier HSC et l’Olympique Lyonnais. Avec seulement 1 point en 2 matches, les Héraultais veulent relever la tête. De son côté, le club rhodanien espère reprendre la tête du championnat.

A domicile Montpellier propose un 3-4-1-2 dans la lignée de la saison dernière. On retrouve Geronimo Rulli dans les buts derrière Nicolas Cozza, Vitorino Hilton et Pedro Mendes. Arnaud Souquet et Ambroise Oyongo assument les rôles de pistons tandis que Jordan Ferri et Damien Le Tallec forment le double pivot. Enfin, Gaëtan Laborde et Andy Delort sont soutenus par Florent Mollet.

De son côté, l’Olympique Lyonnais mise sur la continuité avec un 4-3-3 où on retrouve Anthony Lopes dans les cages. Léo Dubois, Joachim Andersen, Jason Denayer et Youssouf Koné évoluent en défense. Thiago Mendes, Lucas Tousart et Houssem Aouar se retrouvent au cœur du jeu. Enfin, Moussa Dembélé est épaulé en attaque par Bertrand Traoré et Memphis Depay.

Montpellier HSC : Rulli - Mendes, Hilton, Cozza - Souquet, Ferri, Le Tallec, Oyongo - Mollet - Laborde, Delort

Olympique Lyonnais : Lopes - Dubois, Andersen, Denayer, Koné - Mendes, Tousart, Aouar - Traoré, Dembélé, Depay

