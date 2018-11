Une semaine après sa défaite dans le Classique contre le Paris Saint-Germain (0-2), l’Olympique de Marseille s’est incliné lourdement ce dimanche soir face à Montpellier (0-3) en clôture de la 12e journée de Ligue 1. À la Mosson, les Phocéens n’ont pas vraiment existé, et ont pris l’eau en deuxième période. Interrogé au coup de sifflet final par Canal +, Dimitri Payet est revenu sur cette mauvaise performance : « on est passés totalement à côté de notre deuxième période. On sait à quel point c’est difficile d’exister avec cette équipe quand on prend le premier but. Il savent bien défendre, donc voilà, malheureusement, on ne fait pas trop une mauvaise période (la première, ndlr), ce sont nous devant qui avons pêché dans le dernier geste. Je pense qu’on aurait pu mener à la mi-temps. »

Le capitaine phocéen a ensuite continué son analyse en évoquant l’irrégularité de son équipe. « Comme je l’ai dit, on est irréguliers, on est capables du meilleur comme du pire donc il va falloir rectifier le tir parce que sinon, on va rester où on est, dans le ventre mou en gagnant à domicile, en perdant à l’extérieur... Il faut qu’on arrive à faire une série positive. (...) Je pense qu’on doit être meilleurs avec les pieds et surtout dans les pieds, a expliqué le numéro 10 marseillais, avant de conclure. Des discussions, on en a eu déjà. À un moment donné, parler c’est bien beau mais il faut le montrer sur le terrain. » Prochain rendez-vous pour l’OM jeudi soir avec un match de Ligue Europa à Rome contre la Lazio.