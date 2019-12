Longtemps bousculé par une vaillante équipe de Montpellier, le Paris Saint-Germain a finalement réussi à s’imposer (3-1) en fin de match grâce à des buts de Neymar, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Très bon ce soir, Thiago Silva s’est exprimé au micro de Canal + à l’issue de la rencontre : « en première période c’était difficile sur un terrain difficile. C’est magnifique en deuxième période on a parlé entre nous pour revenir. On ne doit pas entrer dans le match comme ça pas aussi doucement. Mais la réaction a été bonne et j’espère qu’on va continuer comme ça mercredi. »

Un bilan assez mitigé en somme comme l’a indiqué le capitaine francilien. Ce dernier disputait par ailleurs son 300e match avec le PSG. « Ça me fait plaisir, je ne l’imaginais pas, c’est magnifique. Merci le club, merci le président, merci le staff » a-t-il immédiatement lâché. Enfin, Thiago Silva - qui arrive en fin de contrat à l’issue de la saison - a botté en touche au moment d’évoquer son avenir : « Leonardo est là vous pouvez lui demander. Tout le monde sait ce que je pense, mais demandez-lui. »