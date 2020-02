Auteur de 25 apparitions toutes compétitions confondues, Morgan Sanson a réalisé de belles prestations cette saison sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Des matches intéressants qui ont peut-être été visionnés par Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France. En tout cas, de son côté, l’ancien joueur de Montpellier pense aux Bleus, alors que les champions du Monde joueront l’Euro 2020 dans quelques mois.

« Oui, toujours ! C’est toujours dans un coin de ma tête depuis plusieurs saisons. C’est sûr qu’avec la saison qu’on a faite la saison dernière, mes chances étaient moindres mais j’ai plus de chances cette saison de pourquoi pas y penser. (...) Bien sûr qu’on y croit, c’est un objectif, ça permet de progresser, de se donner les moyens d’être performant et on verra bien », a lâché Morgan Sanson (10 sélections avec les Espoirs) dans un entretien accordé à Téléfoot.