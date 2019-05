La saison de Manchester United s’est achevée hier après-midi, lors de la défaite des Mancuniens à domicile contre Cardiff (0-2), ce qui les place en 6e position du classement de la Premier League. Les joueurs des Red Devils ont vécu de manières différentes cette ultime journée, avec Ander Herrera et Antonio Valencia qui ont reçu un hommage du public avant leur départ cet été, tandis que Paul Pogba a été pris à partie par plusieurs supporters.

L’attaquant chilien de MU, Alexis Sánchez, absent du groupe de United hier, a décidé de la jouer profil bas, en adressant un message d’excuse aux supporters de Manchester, via son compte Instagram : « Ce fut une saison très difficile… les fans sont ceux qui méritent des excuses car ils vous soutiennent toujours, peu importe ce qui se passe. Personnellement, je n’ai pas réalisé ma performance attendue à cause de blessures imprévisibles. La presse et les gens spéculaient sur des choses qui n’étaient même pas vraies. J’ai toujours été un professionnel dans tous les aspects. Je m’excuse auprès des fans de ne pas avoir été en mesure d’atteindre nos objectifs. Nous sommes néanmoins Manchester United ! Les joueurs et le personnel se demandent si nous avons fait ce qu’il fallait et si nous avons donné le maximum pour ce maillot... Je suis certain qu’un jour Manchester United redeviendra le club qu’il était avec M. Alex Ferguson. » Pour le prochain mercato, Alexis Sánchez ne devrait pas rester à MU, lui qui est notamment pisté par la Juventus.