Hier, à l’occasion du dernier match de la saison à domicile face à Cardiff, il régnait une drôle d’ambiance à Old Trafford. Privé de Ligue des Champions la saison prochaine, Manchester United en a fini avec l’exercice 2018/2019 avec une défaite 2-0 devant ses supporters. Un nouveau couac qui n’a pas empêché le théâtre des rêves de rendre un dernier hommage à Ander Herrera et Antonio Valencia, deux joueurs ayant annoncé la fin de leur aventure mancunienne. Un beau moment de communion qui tranche avec le sort réservé par certains fans à Paul Pogba (26 ans).

On le sait, le champion du monde français est ardemment courtisé par Zinedine Zidane, malgré certaines réticences exprimées à ce sujet au sein même de l’état major merengue. Trois ans après son retour dans le nord-ouest de l’Angleterre, Pogba n’en démord pas et voudrait à tout prix plier bagage. Ce dernier serait d’ailleurs disposé à réduire ses émoluments et aurait également demandé à son club de ne pas se montrer trop gourmand.

Echange tendu avec des supporters de MU

Un comportement qui ne passe plus auprès des supporters du club. Ainsi, une bonne partie des médias anglais a relayé une scène qui en dit long sur les relations tendues entre le Frenchie et le public d’Old Trafford. Alors qu’il s’est dirigé vers les supporters mancuniens, le Français a été chaudement accueilli par des phrases du genre : « t’es qu’une m... », « Ole (Solskjaer) vend-le ». Face à ces insultes, Pogba n’a pas spécialement cherché à envenimer les choses, même s’il leur a adressé quelques gestes chambreurs. Un climat tendu qui reflète parfaitement ce qui semble plus que jamais confirmer la fin de l’histoire d’amour entre les parties concernées.

Dernièrement, l’ancien Havrais a d’ailleurs pu constater que sa cote d’amour n’était plus vraiment au sommet. Chahuté par les médias après avoir été nommé dans l’équipe type de l’année en Premier League par le syndicat des joueurs, Pogba a ensuite été snobé durant la soirée de gala organisée par son club. Une soirée censée récompenser les meilleurs éléments du club de la saison. Auteur de 16 buts et de 11 passes décisives toutes compétitions confondues, Pogba est loin d’avoir raté sa saison. mais visiblement, plus grand-monde à Manchester ne semble avoir envie de lui dérouler le tapis rouge.