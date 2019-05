De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba ? C’est la question que tout le monde se pose... Pour l’instant, la seule chose qui semble sûre, c’est que le Français n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière du côté de Manchester United. Et pour l’instant, un grand prétendant s’est présenté : le Real Madrid. C’est Zinedine Zidane qui souhaite faire du champion du monde 98 son nouveau leader sur le terrain.

Le tacticien français est séduit par les qualités de leadership du joueur, sur la pelouse et dans le vestiaire, en plus de qualités techniques et d’un talent qui ne sont plus à présenter. Il est le premier nom sur la liste des renforts souhaités par Zizou, qui en a fait sa priorité pour le mercato estival. Seulement, selon Marca, les têtes pensantes du Real Madrid semblent bien moins enthousiastes que leur entraîneur...

Le Real Madrid a d’autres alternatives

Le média espagnol explique que Paul Pogba ne convainc pas la direction pour trois raisons : son niveau, son prix potentiel et sa personnalité. Pour l’état-major merengue, son apport sur le terrain et son manque de régularité ne justifient clairement pas son prix potentiel de 180 millions d’euros, en plus d’un salaire de 18 millions d’euros nets. C’est le principal point de divergence entre la direction et son entraîneur en vue du mercato estival.

Cette dernière travaille d’ailleurs sur bon nombre d’alternatives. Le nom de Donny van de Beek, également convoité par le Barça, était déjà sorti dans la presse espagnole ces derniers jours, et Marca revient maintenant à la charge avec Christian Eriksen. Son profil est préféré à celui de Paul Pogba, notamment parce qu’il serait plus utile dans le contrôle du jeu, et le Danois serait très intéressé par la possibilité de jouer à Madrid. Reste donc à voir qui sera le gagnant : Zinedine Zidane et Paul Pogba ou la direction et Christian Eriksen ?