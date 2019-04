Cette semaine européenne nous réserve de belles affiches. Parmi elles, ce quart de finale aller entre Manchester United, bourreau du PSG, et le FC Barcelone, qui a de son côté sorti l’OL. Une rencontre qui se disputera à Old Trafford et que vous pourrez suivre sur Foot Mercato.

Le leader du championnat espagnol vient d’ailleurs de dévoiler le groupe qui se déplacera en terres anglaises. Tous les joueurs sont ainsi du voyages. Ousmane Dembélé n’a pas encore reçu le feu vert médical mais devrait l’obtenir d’ici mercredi soir.