Entraîneur de Manchester United depuis décembre 2018, Ole Gunnar Solskjaer avait parfaitement débuté son aventure mancunienne avec dix victoires et un match nul sur ses onze premières sorties. Cependant, cela a changé et les dirigeants des Red Devils, malgré la 5e place du club en championnat, n’excluraient pas de renvoyer le Norvégien. D’après The Sun, ce dernier a été mis sous pression récemment mais la victoire 4-0 contre Norwich samedi dernier lui offrait alors un sursis.

Si Solskjaer est lié au club jusqu’en juin 2022, il pourrait ne pas aller au bout de son contrat. Et Manchester a déjà évalué ce que coûterait un licenciement de son entraîneur. Les Red Devils devraient débourser seulement 5 millions de livres sterling, un montant surprenant au vu de ce qu’a dépensé le club pour ses trois derniers coachs sortant. En effet, les Mancuniens ont sorti près de 40 millions de livres sterling de leur poche pour remercier David Moyes (5 millions £), Louis van Gaal (8,5 millions £) et José Mourinho (20 millions £).