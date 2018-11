Cristiano Ronaldo a marqué l’histoire de Manchester United avec notamment une Ligue des Champions en 2008. Grâce à ce statut, il a eu des avantages uniques comme l’explique Ole Gunnar Solskjær son coéquipier entre 2003 et 2007 dans une interview pour la Gazzetta dello Sport : « il était le seul à qui Sir Alex a dit : d’accord, ne crains pas d’attaquer et ne pense pas à défendre. Il ne l’a jamais dit avant, ni à Giggs, ni à Beckham, ni à Cantona. »

L’attaquant norvégien a également souligné l’état d’esprit irréprochable de Cristiano Ronaldo : « au début, il était timide et ne connaissait pas la langue, puis il l’a appris. Chaque jour, il était au gymnase quarante minutes avant l’entraînement et il est également resté 40 minutes plus tard. »