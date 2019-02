À quelques mois de la fin de son contrat, en juin prochain, David de Gea n’a toujours pas prolongé avec les Red Devils. Le portier espagnol, arrivé de l’Atlético de Madrid en juillet 2011, s’est affirmé comme l’un des meilleurs gardiens du monde, si bien que Manchester United pourrait lui offrir un salaire bien confortable.

Et selon le Daily Mail, David de Gea a décidé de rester chez les Red Devils et devrait signer prochainement un contrat à long terme. Le gardien est convaincu de l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer et serait motivé pour rester, surtout depuis l’arrivée de Thibaut Courtois au Real Madrid, qui semblait être le club le plus intéressé pour le recruter.