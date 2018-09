Souvent opposé à son manager José Mourinho ces derniers temps, le directeur général de Manchester United Ed Woodward a réagi aux chiffres financiers de l’exercice clôturé au 30 juin 2018, avec un chiffre d’affaires en hausse (658 M€), des perspectives de croissance (entre 686 et 703 M€ prévus pour le prochain exercice) et des profits en baisse (en raison des taux de change fluctuants, des impôts et d’une masse salariale ayant explosé). Le dirigeant a lâché une promesse aux supporters des Red Devils.

« Tout le monde au club travaille sans relâche pour ajouter de nouveaux trophées aux vitrines de Manchester United et José Mourinho, qui en comptent respectivement 66 et 25. C’est ce que nos fans et notre histoire nous exigent. (...) Notre croissance estimée pour l’année prochaine démontre notre puissance financière, qui valide ce que nous faisons et qui nous permet de nous battre pour de tops talents au sein d’un mercato de plus en plus concurrentiel », a-t-il lâché, avant de saluer la politique de jeunes du club. « Nous sommes engagés dans notre philosophie de promouvoir des jeunes talents formés au club et nous sommes fiers d’être l’équipe de Premier League à avoir offert le plus de temps de jeu à ses jeunes du centre de formation ».