Le très attendu Manchester United-Liverpool a accouché d’un match pauvre en occasions dimanche à Old Trafford. Si Liverpool a globalement dominé les débats, il n’a pas su se créer beaucoup d’occasions nettes et la rencontre s’est terminée sur un triste et logique 0-0, qui ravira certainement plus Manchester United.

Et visiblement, il n’y a pas que les téléspectateurs qui se sont ennuyés. Au coup de sifflet final, sur les images de la télévision anglaise, on peut voir l’entraîneur des Reds Jürgen Klopp se diriger vers son homologue mancunien Ole Gunnar Solskjaer et lui glisser à l’oreille « c’était un match de m... ». Klopp pourra au moins se réconforter en jetant un oeil au classement de Premier League, où Liverpool a repris la tête, avec un point d’avance sur Manchester City.