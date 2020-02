Pour la première fois dans l’histoire de la Premier League, les pensionnaires du championnat anglais ont le droit à une trêve hivernale. Celle-ci s’étend sur deux semaines et tous les clubs ne bénéficient pas de ce repos en même temps. Everton a par exemple joué samedi alors que Manchester City devait affronter West Ham ce dimanche (avant l’annulation de la rencontre). Mais d’autres formations, comme Arsenal, Chelsea ou encore Manchester United sont actuellement au repos. Les Red Devils ont ainsi organisé un voyage en Espagne, auquel Odion Ighalo ne prend d’ailleurs pas part en raison du nouveau Coronavirus, mais les joueurs en ont aussi profité pour souffler.

C’est le cas de Marcus Rashford, qui s’est rendu aux États-Unis pour assister à la finale du Super-Bowl, en compagnie de ses conseillers. Et le Mirror révèle que l’international anglais en a profité pour rencontrer le rappeur américain Jay-Z, propriétaire de Roc Nation Sports, une société spécialisée dans le management sportif, et Juan Perez (président de RNS). Cette agence, qui compte également Romelu Lukaku, Axel Witsel ou encore Kevin De Bruyne dans ses rangs, verrait en Rashford le client idéal et tiendrait particulièrement à gérer l’image de l’attaquant de Manchester United en dehors des terrains. En attendant que l’opération se finalise, Marcus Rashford est actuellement au repos après avoir été victime d’une fracture de fatigue au dos et espère rapidement retrouver les terrains de Premier League.