Un début de saison compliqué qui ne s’arrange pas. Alors que Manchester United s’est incliné, pour la deuxième fois cette saison en Premier League, sur la pelouse de West Ham (2-0), ce dimanche, Ole Gunnar Solskjær doit faire face à une vague de blessure en attaque. En effet, Anthony Martial et Mason Greenwood sont déjà sur le flanc mais l’entraîneur norvégien a perdu un nouvel élément offensif lors de cette défaite face aux Hammers.

Cette fois, c’est Marcus Rashford (21 ans) qui a dû quitter prématurément ses partenaires. « Il a senti un problème à l’aine. Nous ferons un scan demain pour voir à quel point il est blessé, a expliqué son coach après la rencontre. Je ne sais pas combien de temps il sera absent, je ne suis pas médecin. Mais il sera probablement absent pendant un petit moment. » Les problèmes s’accumulent pour les Red Devils.

We've been forced into an early change due to injury : Marcus Rashford makes way for Jesse Lingard. #MUFC #WHUMUN pic.twitter.com/69bG51pXw6

— Manchester United (@ManUtd) September 22, 2019