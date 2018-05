Attendu sur le départ à Manchester United, Marouane Fellaini a vu la direction des Red Devils venir lui proposer une prolongation. D’ailleurs José Mourinho annonçait lundi dernier qu’un accord pourrait être conclu. Interrogé par Sport Voetbal Magazine a évoqué sa situation personnelle.

Selon lui, le club mancunien a fait une erreur en tardant dans les négociations : « Le club n’a pas renouvelé mon contrat l’an dernier, maintenant je suis dans une position forte, d’autant plus que Mourinho a déclaré vouloir me garder. Ensuite, je suis devenu important pour l’équipe ... et un bon joueur coûte au moins 50 millions d’euros, le club sait qu’ils ont fait une erreur l’année dernière. Il y a plusieurs clubs qui me montrent de l’intérêt, j’attends de voir ce qui va se passer. »