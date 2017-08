Présent en conférence de presse ce vendredi, José Mourinho a évoqué l’avenir de Zlatan Ibrahimovic. Libre depuis le 30 juin dernier et son départ des Red Devils, le géant suédois s’active pour retrouver les terrains au plus vite. Interrogé sur un possible retour d’Ibra à Old Trafford, le technicien portugais a confirmé que des discussions avaient débuté en ce sens.

« Nous sommes en train de discuter sur la possibilité de l’avoir avec nous pour la deuxième partie de saison, » a ainsi confié Mourinho. Reverra-t-on Zlatan Ibrahimovic sous le maillot de United ? Affaire à suivre...