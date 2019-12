C’est le Boxing Day en Angleterre et dans le cadre de la 19e journée de Premier League, Manchester United (8e, 25 points) accueille ce jeudi soir Newcastle (10e, 25 pts) à Old Trafford. Après deux matches d’affilée sans victoire, les Red Devils vont tenter de retrouver le goût du succès face à des Magpies plutôt en réussite ces derniers temps (seulement deux défaites sur les neuf derniers matches).

Mais pour cette rencontre, le Français Paul Pogba va prendre place sur le banc. Après avoir effectué son grand retour le week-end dernier contre Watford (0-2, entrée en jeu), « La Pioche » va débuter en tant que remplaçant. Ole Gunnar Solskjær aligne un 4-3-3 et titularise Pereira et Greenwood. Du côté des Magpies, Steve Bruce sort un 3-5-2. Les frères Longstaff, Willems et enfin Gayle intègrent le onze de départ après la victoire contre Crystal Palace (1-0).

Les compositions de la rencontre

MU : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Pereira, Fred - Greenwood, Rashford, Martial

Newcastle : Dubravka - Schär, Fernandez, Lejeune - Manquillo, S. Longstaff, M. Longstaff, Almiron, Willems - Gayle, Joelinton