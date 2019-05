Libre le 30 juin prochain, Juan Mata (31 ans) ne sait toujours pas si il portera encore le maillot de Manchester United la saison prochaine. Et pourtant, les négociations autour d’une future prolongation ont démarré en novembre dernier. Selon les informations du Manchester Evening News, les Red Devils auraient transmis une dernière proposition au milieu espagnol.

Les dirigeants de United n’iront pas plus loin dans ce dossier révèle ainsi le média anglais. Ces derniers ont effectué une offre d’un an plus une en option à Mata. Si l’optimisme règne au sein du club mancunien, l’international ibérique ne semble pas pressé avant de communiquer sa réponse. En effet, l’ancien joueur de Chelsea aurait souhaité rempiler pour deux saisons définitives. En parallèle de son offre, Manchester United aurait proposé un rôle d’ambassadeur à Mata à l’issue de sa carrière.