En manque de solutions offensives durant la première partie de saison, Manchester United a décidé de passer à l’action lors du dernier mercato hivernal. Et c’est le joueur du Shangai Shenhua Odion Ighalo qui a débarqué, sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Une recrue surprise pour beaucoup mais l’attaquant nigérian a frappé fort avec 4 buts en 8 matches toutes compétitions confondues. Mais dans quelques mois, le principal concerné devra repartir en Chine, alors que les compétitions risquent de ne pas être terminées avec le coronavirus qui frappe en ce moment même la planète. Cependant, en coulisses, les dirigeants mancuniens seraient déjà au travail sur ce dossier. D’après les informations d’ESPN, les Red Devils seraient en train d’étudier les différentes options pour conserver le joueur de 30 ans.

Car de l’autre côté, le club chinois aimerait le récupérer à la fin de son prêt, qui se termine le 31 mai et non fin juin. Mais où en est le Nigérian ? Interrogé par Elegbete TV, le principal concerné s’est exprimé sur son avenir. « Il n’y a pas encore d’offre sur la table. Parce que la saison est encore en cours et que je n’ai pas encore terminé mon contrat de prêt. Je ne prends pas seulement des décisions seules dans ma vie. J’ai un principe et une ligne directrice pour tout ce que je fais. Je prie toujours Dieu de me diriger, a lâché Odion Ighalo avant d’enchaîner. M’avez-vous vu dire un mot ? Je n’ai rien à dire. Quand la saison sera terminée et que j’aurai reçu deux offres des deux équipes, je m’assiérai pour y réfléchir, je prierai et tout ce que Dieu me dira de faire, je le ferai. » Il ne devrait donc pas y avoir de nouveau avant plusieurs semaines...