Encore une fois titulaire avec Manchester United face à Leicester City ce dimanche (25e journée de Premier League), Paul Pogba a livré une grande prestation, avec notamment une nouvelle passe décisive pour Marcus Rashford sur le seul but du match (1-0 pour les Red Devils). Omniprésent dans l’entrejeu, l’international français a donc encore répondu présent après un début de saison plus compliqué sous les ordres de José Mourinho. Interrogé après la rencontre, l’entraîneur de MU Ole Gunnar Solskjaer s’est en tout cas montré très élogieux envers « La Pioche ».

« Je pense qu’il peut regarder ces anciens matches et dire qu’il est sur la bonne route. Paul est un milieu de terrain fantastique et il peut toujours progresser. Il fait partie des garçons qui veulent progresser, et il veut regarder son match (face aux Foxes, ndlr) et voir ce qu’il aurait pu mieux faire. Il joue à peu près toutes les minutes, donc bien sûr que désormais la reprise entre deux matches sera importante pour lui », a expliqué le technicien norvégien dans des propos relayés sur le site du club mancunien.