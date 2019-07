Manchester United se déplace en Norvège cette semaine pour disputer un match amical face à Kristiansund. Ole Gunnar Solskjaer vient de dévoiler le groupe de 26 joueurs retenus pour l’occasion. Et le Norvégien a décidé de se passer des services de Romelu Lukaku.

Le Belge, en instance de départ pour l’Inter Milan ou la Juventus Turin, ne figure pas parmi les éléments convoqués. Un indice de plus concernant un départ imminent ? On retrouve en revanche les Frenchies Paul Pogba, annoncé lui du côté du Real Madrid, et Anthony Martial.

Les 26 convoqués :

David De Gea, Lee Grant, Joel Pereira, Sergio Romero - Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young - Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba - Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.

Ole has named a 26-man travelling squad for our trip to Norway. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 29, 2019

