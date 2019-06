Alors qu’un départ de Romelu Lukaku pour l’Inter de Milan se précise chaque jour, pour un montant qui pourrait avoisiner les 70 M€, les dirigeants des Red Devils commencent à élaborer une liste des potentiels remplaçants à recruter en cas de départ de l’avant-centre belge.

Et The Daily Mail révèle que l’un des noms noté par les recruteurs mancuniens est celui de Sébastien Haller, l’attaquant de Francfort, auteur d’une très belle saison en Bundesliga (15 buts en championnat). Le Français, sous contrat jusqu’en 2021 dans le club allemand, et qui n’a pas écarté la possibilité d’un départ cet été, pourrait ainsi être le deuxième homme fort de l’attaque de l’Eintracht Francfort à partir, après la signature de Luka Jović au Real Madrid.