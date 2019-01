Présent en conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a évoqué le mercato d’hiver de Manchester United. Le technicien norvégien ne se montre pas particulièrement inquiet et garde confiance en sa direction pour mener à bien cette période propice aux renforts.

« Je suis sûr qu’ils ont des plans pour ce mercato. La structure du club est phénoménale et je suis certain qu’ils ont des cibles. Je suis ici pour donner mon opinion sur ça et je suis sûr que nous allons nous asseoir avec Ed, si ils ont quelque chose dans les tuyaux, » a ainsi commenté Solskjaer qui a remporté ses quatre matchs en Premier League depuis son arrivée à United.