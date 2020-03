Blessé durant quasiment tout l’exercice 2019-2020 à la cheville, Paul Pogba (27 ans) aurait dû faire son retour sur les pelouses anglaises au mois de mars. Mais la Premier League a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus outre-Manche. Souvent sujet aux critiques, le champion du monde 2018 a été défendu récemment par Dimitar Berbatov. Mais pas par Graeme Souness (66 ans), l’ancien joueur (1978-1984) et entraîneur (1991-1994) de Liverpool, alors même que le football est à l’arrêt.

« Pogba a absolument tout pour être un joueur de haut niveau (un grand athlète, une super technique), mais son attitude dans le jeu est à l’opposé de la mienne. Il rentre sur le terrain avec une seule pensée en tête : "je vais montrer à tout le monde à quel point je suis intelligent aujourd’hui et être la star du match". Mon attitude, celle qui m’a été apprise, était "va jouer et travailler plus dur que le gars en face de toi et vois ou ça te mène. Ce serait un véritable jeu d’enfant de jouer contre lui », a confié Graeme Souness dans des propos rapportés par le MEN.