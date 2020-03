L’exercice 2019-2020 de Paul Pogba (27 ans) est pour l’instant à oublier à Manchester United. Constamment blessé depuis le début de saison, notamment à la cheville, l’international français (69 sélections, 10 buts) devait reprendre l’entraînement collectif ces derniers jours mais la pandémie de coronavirus a repoussé son retour du côté de Carrington. Souvent sujet aux critiques par rapport aux attentes et à son niveau de jeu affiché sous le maillot des Red Devils, l’ancien milieu de terrain de la Juventus peut en tout cas compter sur le soutien de Dimitar Berbatov, un ancien de la maison mancunienne (2008-2012).

« Les critiques envers Paul Pogba sont injustes et, comme les autres, il est critiqué pour le plaisir, peu importe ce qu’il fait. Il fait tout pour revenir en forme le plus vite possible et quand il joue, il donne tout pour aider son équipe car je l’ai vu de mes propres yeux, lorsqu’il s’entraînait avec nous quand il était plus jeune. Il avait l’ambition de devenir l’un des meilleurs, donc je ne doute pas de son éthique de travail et de son désir de constamment s’améliorer. Nous sommes tous des êtres humains et même si vous essayez de l’éviter, la critique vous atteint toujours. Il sait que si ça ne marche pas, il y aura toujours une équipe qui l’attendra ailleurs et que s’il y va, il jouera bien. Que ce soit le Real, la Juve, il s’intégrera. Prenez l’exemple de Romelu Lukaku. C’est la nature humaine, parfois vous ne vous sentez pas à l’aise dans un endroit parce que les critiques sont trop nombreuses, vous vous renfermez sur vous-même. Les rumeurs sur le Real Madrid ? Il y a Zinedine Zidane, un entraîneur français qui parle la même langue, ça rend les choses plus confortables et ce n’est pas un détail à prendre à la légère. Je veux qu’il reste à United et je veux le voir jouer aux côtés de Bruno Fernandes et de l’équipe », a conclu l’ancien attaquant bulgare dans des propos rapportés par l’Evening Standard.