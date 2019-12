Ce n’est une surprise pour personne, Manchester United a besoin de se renforcer, et ce, même si le club reste sur une belle victoire face à son rival Manchester City ce week-end (2-1). Et les Mancuniens auraient une nouvelle piste prestigieuse pour ce mercato hivernal. En effet, Saúl Ñíguez (25 ans) serait dans les petits papiers des Red Devils rapporte As, mais l’opération ne devrait pas être simple.

En effet, l’Atletico Madrid doit vendre, mais a placé Thomas Lemar en tête de liste des départs. Le Français n’a pas réussi à s’adapter au jeu et les Colchoneros doivent vendre pour 80 à 90 millions d’euros et ces derniers veulent voir arriver un attaquant. L’intérêt de United n’est pas nouveau puisque les Anglais se sont fait entendre cet été, sans réussite et faisant face à l’envie de l’actuel septième de Liga de faire prolonger le milieu de terrain dans la capitale espagnole, la aussi, sans réussite.