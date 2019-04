Dans le cadre de la 34e journée de Premier League, Manchester United accueille ce samedi West Ham à Old Trafford. Trois jours après leur défaite contre le FC Barcelone en quart de finale aller de Ligue des Champions (0-1), les Red Devils n’ont pas le droit à l’erreur en championnat. Actuellement sixièmes, Paul Pogba et ses coéquipiers doivent absolument s’imposer pour rester dans la course à la C1. Du coup, Ole Gunnar Solskjær aligne une équipe compétitive avant le match retour de Ligue des Champions prévu mardi soir.

L’entraîneur norvégien effectue tout de même cinq changements dans son onze de départ puisque Jones, Rojo, Lingard, Mata et Martial sont alignés d’entrée pour cette rencontre. Du côté de West Ham (11e), Manuel Pellegrini aligne un 4-2-3-1 et change trois jours après la défaite contre Chelsea (0-2). Zabaleta, Masuaku et Snodgrass sont en effet présents dans le onze de départ. Blessé, Samir Nasri n’est pas présent pour cette confrontation.

Les compositions officielles

Manchester United : De Gea - Dalot, Jones, Smalling, Rojo - Fred, Pogba - Lingard, Mata, Martial - Lukaku

West Ham : Fabianski - Zabaleta, Ogbonna, Balbuena, Masuaku - Rice, Noble - Snodgrass, Lanzini, Anderson - Chicharito