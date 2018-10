En grande difficulté avec Manchester United, José Mourinho peine à lancer sa saison. Avec une décevante 8e place après 8 journées, les Red Devils sont largués à 7 longueurs du podium, occupé conjointement par Chelsea, Manchester City et Liverpool. Et dans la difficulté, le technicien portugais a vu son ancien joueur, Zlatan Ibrahimovic, monter au créneau pour le défendre.

Le Suédois a ainsi insisté sur le fait que José Mourinho était la personne parfaite pour ramener une nouvelle Premier League à Manchester United, et trouverait ridicule de la part des dirigeants de pousser le Portugais vers la sortie. « Je pense que Mourinho est le bon coach pour Manchester United. Un coach est aussi bon que l’est son équipe. Il ne peut donc pas faire de miracles si l’équipe qu’il a n’est pas assez forte. Je pense quand même que l’équipe s’améliore de semaine en semaine, devenant toujours meilleure. C’est la troisième année de Mourinho et je pense que les joueurs comprennent désormais mieux ce que le coach veut de leur part. Je pense donc que ça serait une erreur de le virer maintenant », a ainsi déclaré le Suédois pour BetHard.

