« C’était sûrement mon dernier match avec Dijon. Je n’ai pas encore d’offres mais c’est en pourparlers. J’espère que je vais partir... », interrogé à l’issue du barrage retour face à Lens, Naïm Sliti n’a pas laissé planer le doute concernant son futur. Après deux saisons sous le maillot du DFCO, le joueur de 26 ans cherche désormais un point de chute pour passer un cap dans sa carrière.

Et le Tunisien pourrait trouver son bonheur du côté du Galatasaray. Le milieu de terrain offensif fait en effet l’objet d’un intérêt réel du récent champion de Turquie. Une information révélée par les médias turcs, et confirmée par L’Equipe, qui précise tout de même que le club d’Istanbul attend d’être fixé sur le futur de Younès Belhanda (sous contrat jusqu’en 2021), avant de se pencher sur le dossier de son possible successeur.