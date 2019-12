Sixième du classement de Ligue 1, le FC Nantes réalise une première moitié de saison plus que satisfaisante au vu des événements de l’été dernier (départ de Vahid Halilhodzic juste avant la reprise) et malgré un effectif assez réduit. Christian Gourcuff réclamera-t-il des renforts hivernaux pour passer un hiver plus confortable ? Interrogé à ce sujet, le Breton a, dans un premier temps, rappelé qu’il ne fallait pas oublier les retours de blessure de Fabio et de Marcus Coco, avant de se montrer dubitatif sur l’utilité d’aller recruter en janvier.

« Il ne faut pas s’y attendre et ça ne serait pas sérieux. Le joueur qui est disponible à cette période-là est en échec quelque part. Par expérience, j’ai rarement réussi un mercato d’hiver. Je n’ai pas de désirs. Après si un joueur, veut partir, ça ne sert à rien de le retenir et ça ne m’intéresse pas de le garder. Il faut juste que le club trouve son compte », a-t-il indiqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Ouest France.