Passés sans encombre face au Napoli (3-0, score cumulé), les Gunners d’Unai Emery disputeront prochainement une demi-finale de Ligue Europa face à Valence. Satisfait de la qualification, l’entraîneur espagnol s’est confié en zone mixte : « On n’a pas encaissé de but contre une grande équipe. On a besoin d’être constants, de continuer à progresser. Notre équipe a montré une belle personnalité. Je suis très fier des joueurs et de notre travail. On a montré qu’on savait jouer contre de bonnes équipes, dans de belles ambiances. On les a beaucoup respectés avec une très belle performance. On a abordé ces matches de façon très sérieuse. On a mérité de gagner ces deux matches. On a travaillé pour bien limiter leurs meilleures options tactiques. On a bien pressé, bien défendu. »

« Le football connaît des moments différents. Parfois, ce sont les Espagnols, parfois les Allemands, là ce sont les Anglais » a-t-il ajouté, forcément heureux de voir quatre équipes anglaises en demi-finales de Coupe d’Europe (Liverpool et Tottenham en LDC, Arsenal et Chelsea en EL).