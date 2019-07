Hier, l’entraîneur de Newcastle, Rafael Benítez, a définitivement quitté le club anglais, après trois saisons passées sur le banc des Magpies. Il a publié une lettre, via son compte Twitter, pour remercier les fans du club pour leur soutien pendant son passage à Newcastle, mais également pour expliquer qu’il était parti en raison d’un désaccord avec sa direction, alors qu’il aurait aimé poursuivre l’aventure avec les Toons : « Merci pour ces trois années fantastiques, excitantes et parfois stimulantes. Ce que nous avons vécu ici - votre soutien, votre affection et votre passion - a été incroyable pour moi. St James’ Park a toujours été spécial. La victoire 5-1 contre Tottenham, le 15 mai 2016, était si émouvante que depuis ce jour-là, j’ai toujours eu le sentiment d’appartenir à Newcastle et je vous remercie de m’avoir fait sentir comme chez moi. Merci à tous les membres du club qui ont aidé l’équipe et bien sûr aux excellents joueurs qui ont grandi et se sont battus avec nous et au staff (l’un des meilleurs avec qui j’ai passé du temps). »

« De la victoire en Championship à nos deux saisons en Premier League, les fans, le personnel et les joueurs ont tous été unis, poursuit Benítez dans son message. Je voulais rester, mais je n’ai pas seulement attendu pour signer une prolongation de contrat, je voulais faire partie d’un projet. Malheureusement, il m’est apparu de plus en plus évident que ceux qui étaient au sommet du club ne partageaient pas la même vision. Je suis très triste de cela, mais je ne regrette pas un instant ma décision de venir à Tyneside et je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Je t’aurai toujours dans mon coeur. Bonne chance pour l’avenir. Allez les Toons ! »

