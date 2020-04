Newcastle n’a jamais été aussi proche de changer de main. Détenu par Mike Ashley depuis 2007, le club du nord-est de l’Angleterre va être racheté par un consortium dans lequel on retrouve PCP Capital Partners (10%), le Saudi Public Investment FUND contrôlé par le prince Mohammed bin Salman (80%) et les frères milliardaires David et Simon Reuben (10%).

Mais à quoi doivent désormais s’attendre les supporters des Magpies ? Jamie Redknapp, consultant pour Sky Sports et fils de l’entraîneur, Harry, a apporté les premiers éléments de réponse après avoir échangé avec Jamie Reuben, fils de David. Et selon lui, les ambitions sont clairement de faire passer Newcastle dans une autre dimension, le mercato estival étant dans cette optique le premier grand rendez-vous. « C’est une situation parfaite pour Newcastle et un très bon moment pour les fans qui ont beaucoup souffert ces dernières années. Ils investiront, ils veulent acheter de gros joueurs et ramener Newcastle à leur place », a rapporté Jamie Redknapp dans The Football Show. Une déclaration qui doit faire saliver les fans des Magpies.