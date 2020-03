À 32 ans, Nicklas Bendtner est libre comme l’air. L’attaquant danois se cherche un nouveau challenge depuis la fin de son éphémère aventure au FC Copenhague (9 apparitions entre septembre et novembre 2019). Interrogé par Ekstra Bladet, l’ancien d’Arsenal a toutefois failli trouver chaussure à son pied, avant d’être rattrapé... par le coronavirus.

« C’est encore indéfini. Il n’y a rien de sûr. Ça peut être à la fois un garçon et une fille, je n’ai pas décidé. J’aurais pu choisir quelque chose et j’en étais très proche, mais le coronavirus a frappé, alors maintenant, c’est à nouveau au ralenti. Est-ce que mon transfert a capoté à cause de ça ? Vous pouvez le dire, oui », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’un club danois.