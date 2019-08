Depuis lundi, c’est officiel. L’OGC Nice a été racheté par Jim Ratcliffe via INEOS et des personnes bien connues du club pourraient retrouver leur poste. Ainsi, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, qui avaient quitté le navire la saison dernière pour des différends avec la direction sino-américaine, devraient retrouver leur fonction avec les nouveaux propriétaires.

Et selon les informations de Nice Matin, Julien Fournier n’a pas attendu que le nouvel organigramme du club soit dévoilé pour se mettre au travail. Le journal local rapporte que c’est l’ancien directeur général qui a accueilli les futures nouvelles recrues, Kasper Dolberg et Alexis Claude-Maurice, lors de leur arrivée sur la Côte d’Azur. Les deux joueurs doivent passer leur visite médicale ce mercredi et signer dans la foulée leur contrat avec le Gym.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10