Si Nice est 8e du classement, c’est avant tout grâce à sa défense car devant, les attaquants ne brillent pas. Le club a tout simplement la moins bonne attaque de Ligue 1 (23 buts en 33 rencontres), c’est donc dans ce domaine-là que Vieira espère se renforcer cet été, comme il l’a indiqué au Canal Football Club.

« C’est notre objectif avec le président Gauthier (Ganaye) et Gilles (Grimandi, le directeur technique). On sait que c’est dans ce domaine-là qu’il faut se renforcer. On est en train de travailler pour avoir des options le plus tôt possible. J’espère qu’on va avoir des noms d’ici la fin du mois. » Les supporters niçois auront donc bientôt des bonnes nouvelles pour la saison prochaine.