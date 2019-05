Samedi, l’OGC Nice se déplace au Parc des Princes pour y affronter un PSG moribond. Battu aux tirs au but en finale de Coupe de France face au Stade Rennais, le club parisien a cédé une nouvelle fois mardi contre Montpellier (3-2) lors de la 34ème journée de Ligue 1. Dans une période compliquée ces dernières semaines, le Paris SG semble plus vulnérable que jamais. Présent en conférence de presse, l’entraîneur des Aiglons Patrick Vieira n’enterre pas pour autant le champion de France.

« C’est vrai que lorsqu’on gagne le championnat et qu’il reste quelques journées, on a peut-être tendance à décrocher un peu au niveau de l’état d’esprit. On ne fait peut-être pas les mêmes efforts qu’en début de saison, mais ça serait malhonnête de ma part de communiquer là-dessus parce que je ne suis pas dans le groupe, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que si on juge Paris depuis le début de la saison, par rapport à la qualité de l’effectif et ce qu’ils ont démontré tout au long de la saison, je pense qu’il y a plus de points positifs que négatifs, » a analysé le technicien niçois.